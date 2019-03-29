Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции Хуану Гуайдо в течение 15 лет занимать государственные должности

Это решение мотивировано тем, что в финансовых отчетах главы парламента якобы нашли нарушения. Как уточняет агентство EFE, речь идет средствах, которые Гуайдо получал от международных и местных организаций. Также политик будет оштрафован.

Сам спикер сказал, что решение властей является незаконным. По его словам, решение о запрете на замещение государственных должностей может исходить лишь от парламента, который он возглавляет.