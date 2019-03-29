Экс-губернатор Хабаровского края отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Виктора Ишаева обвиняют в хищении денег у «Роснефти». Экс-чиновник ранее был вице-президентом компании и курировал ее бизнес на Дальнем Востоке. Как считает следствие, в это время он заключил договор между «Роснефтью» и своей фирмой об аренде помещения по завышенной цене.

Арест Ишаева огворит о том, что власти борются с коррупцией – считает журналист Максим Шевченко. По его словам, арест Ишаева – свидетельство того, что с коррупцией борется и «Роснефть». У компании немало грехов, но коррупции среди них нет – отметил журналист.