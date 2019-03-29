Предприятия Венесуэлы возвращаются к штатному режиму работы после перебоев с электричеством

Власти страны объявили, что сегодняшний день будет первым официальным рабочим после вынужденных выходных. В начале недели большая часть штатов вновь осталась без света. Причиной случившегося правительство назвало диверсию на крупнейшей электростанции Венесуэлы.

Серьезный блэкаут случился в начале месяца. Тогда по обесточенным регионам прокатилась волна грабежей. Власти также как и сейчас связали отключение света с кибератакой. Работники сферы электроснабжения неоднократно говорили о том, что аварии на электросетях вызваны недостатком ресурсов для их профилактики.