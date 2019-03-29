Реальную борьбу за пост британского премьер-министра после отставки Терезы Мэй будут вести четыре политика

По сведениям газеты Financial Times, это бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по вопросам брекзита Доминик Рааб, нынешний глава МИД Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув. Причем, по данным издания, именно кандидатура последнего имеет больше всего шансов в борьбе за премьерский пост.

Мэй пообещала уйти в отставку если парламент проголосует за ее план по выходу из ЕС. Ранее депутаты дважды отклоняли проект соглашения между Лондоном и Брюсселем. Сегодня у них будет возможность проголосовать в третий раз.