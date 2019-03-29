ФСБ по меньшей мере два года прослушивала Михаила Абызова перед тем как арестовать

Как пишет РБК, расшифровки телефонных переговоров между экс-министром Открытого правительства и другим фигурантом дела Николаем Степановым, попали в материалы дела. На них и строится версия следствия об организации преступного сообщества. Однако сам Абызов и его адвокат отметили, что записанные телефонные разговоры – это беседы на бытовые темы и не содержат никаких данных, указывающих на преступление. Прослушка была установлена лишь спустя пять лет после событий, с которыми было связано уголовное дело.

Абызову вменяют хищение 4 миллиардов рублей. Речь идет о сделке, в рамках которой структуры бывшего чиновника продали компании «Алмазювелирэкспорт» акции четырех энергокомпаний по завышенной цене. Сам Абызов обвинения в свой адрес отвергает.