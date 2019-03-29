В Новой Зеландии прошла общенациональная панихида по погибшим в мечетях города Крайстчерч

Церемонию, в которой приняли участие главы почти 60 стран, транслировали все каналы и радиостанции страны. Службаначалась в городском парке. Людям, пожелавшим посетить панихиду, пришлось проходить через полицейские кордоны и рамки металлоискателей.

Жертвами нападения на две мечети в середине марта стали 50 человек. Столько же были ранены. Подозреваемый в теракте – 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он вел прямую трансляцию нападения в интернете, а перед атакой опубликовал «манифест», содержащий антимигрансткие и антимусульманские высказывания. Мужчина ожидает суда.