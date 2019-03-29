США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Как сообщает Рейтер, Вашингтон таким образом хочет перекрыть поставки бензина и нефтепродуктов, используемых для разбавления тяжелой сырой нефти, чтобы сделать ее непригодной для экспорта. При этом по гуманитарным соображениям, на авиационное и дизельное топливо ограничения не распространяются. На этой неделе Госдеп предупредил представителей нефтяной отрасли о том, что нарушением санкционного режима будут как непосредственные контакты с властями страны, так и торговля через посредников или бартерный обмен.

Крупнейшая нефтяная корпорация Венесуэлы PDVSA сотрудничает с «Роснефтью», которая реализует в республике пять проектов по разведке и добыче нефти.