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03:04, 29 марта 2019

Фильм «Зеленая книга» установил рекорд по сборам в России среди обладателей «Оскара»

Картина о совместном путешествии итальянца-вышибалы и чернокожего пианиста-виртуоза собрала в отечественных кинотеатрах более полумиллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости». Обычно, отмечает газета, ленты, завоевавшие «Оскар» не собирают в нашей стране больше 100 миллионов. Примерно такие же показатели для фильма режиссера Питера Фарелли прогнозировали на рынке.
Предыдущий рекорд по сборам был установлен 15 лет назад. Последняя часть трилогии «Властелин колец» заработала в прокате более 350 миллионов рублей.



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