Ставропольский судья, снятый на видео с обнаженной женщиной на автозаправке, лишен статуса
Об этом решении говорится на сайте краевой Квалификационной коллегии судей. Это означает, что Юрий Макаров, сам покинувший должность после нашумевшего ролика, теперь лишен всех привилегий, неприкосновенности, и является обычным гражданским лицом.
Видео, на котором женщина без одежды заходит в торговый зал АЗС, где совершает покупки, было опубликовано в сети прошлым летом. Даму сопровождал мужчина, похожий на Макарова. Сам судья сказал, что на видео не он.