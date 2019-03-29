Бразилия вслед за США потребовала от России отозвать военных из Венесуэлы

По словам министра иностранных дел республики, которые он сказал агентству Рейтер, контингент должен покинуть страну, если прибыл с целью поддержать правительство Николаса Мадуро. Ранее к тому же призвал Москву Дональд Трамп.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала требование американского лидера «тотальным мировым хамством». Кремль настаивает на том, что военные прибыли в соответствии с договором о сотрудничестве в области обороны между двумя странами. О деталях их приезда не сообщается. В США считают, что в Венесуэлу прибыли российские специалисты по кибербезопасности.