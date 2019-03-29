В России вступил в силу запрет на фейковые новости и оскорбление власти

С сегодняшнего дня за публикацию недостоверной информации можно получить штраф до 1,5 миллионов рублей. Максимальная санкция предусмотрена в том случае, если фейковая новость привела к причинению вреда здоровью или массовому нарушению порядка. За оскорбление власти и госсимволов нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей. При этом Роскомнадзор должен дать автору сутки на возможность удалить сообщение до блокировки.

Законопроект был внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с сенатором Андреем Клишасом. Генпрокуратур, Минюст и Минкомсвязь эту инициативу раскритиковали.