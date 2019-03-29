Компания, признанная потерпевшей по делу бывшего министра Открытого правительства, не обращалась в полицию

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия «Алмазювелирэкспорт» Михаила Шеина. Он сказал, что в постановлении следствия говорилось о том, что компании причинен ущерб в 10 миллионов рублей, тогда как по сведениям «Коммерсанта» экс-министру Михаилу Абызову вменяют хищение 4 миллиардов. Претензии следствия вызвала сделка, в рамках которой структуры бывшего чиновника продали «Алмазювелирэкспорту» акции четырех энергокомпаний по завышенной цене. Сам Абызов обвинения в свой адрес отвергает.