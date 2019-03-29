Бывшего губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест

Виктора Ишаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении денег у «Роснефти». Экс-чиновник ранее был вице-президентом компании и курировал ее бизнес на Дальнем Востоке. Как считает следствие, в это время он заключил договор между «Роснефтью» и своей фирмой об аренде помещения по завышенной цене.

Накануне компания сообщила, что ее служба безопасности нашла нарушения и передала материалы в правоохранительные органы.