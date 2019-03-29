Компания Boeing получила первый иск по делу о крушении самолета в Эфиопии

В суд обратились родственники одного из пассажиров, погибшего в авиакатастрофе. По сведениям агентства Рейтер, семья гражданина Руанды обвиняет компанию в допущении ошибки при проектировании автоматической системы контроля полета.

Окончательно причины катастрофы пока не установлены. По одной из версий, самолет мог разбиться из-за некорректной работы электроники. Она же могла быть повинна в крушении другого лайнера Boeing 737 MAX в Малайзии.

После второго падения самолета этой модели менее чем за полгода, страны по всему миру стали приостанавливать полеты подобных лайнеров.