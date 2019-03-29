Компания «Газпром» намерена выкупить своих крупнейших подрядчиков у Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко

Как пишет РБК, вероятно это должно помочь снизить санкционные риски. Речь идет о «Стройгазмонтаже» и «Стройтранснефтегазе» — компаниях, неоднократно задействованных в крупнейших проектах «Газпрома». В частности, сейчас они принимают участие в строительстве «Северного потока-2».

Ротенберг и Тимченко попали под санкции ЕС и США в конце 2014 года, однако это не помешало им получать крупные подряды у госкорпорации. Почему «Газпром» решил выкупить компании именно сейчас – не сообщается. Стоимость сделки не раскрывается.