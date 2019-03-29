Британский парламент все же проведет сегодня голосование по Brexit

Однако рассматриваться будет только соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, без политической декларации.

Это будет уже третья попытка и на сей раз последняя. Дважды парламентарии отвергли документ. Премьер Тереза Мэй даже пообещала досрочно уйти в отставку, ради того, чтобы депутаты его поддержали. До последнего момента проведение голосования оставалось под вопросом, поскольку спикер палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не позволит его инициировать, если в предложение правительства не будут внесены существенные изменения. Поэтому и было решено голосовать только по первой части документа. Такой вариант удовлетворяет Евросоюз, который согласился перенести срок Brexit на 22 мая при условии принятия именно соглашения (о декларации речи не было). Не вызывает он возражения и спикера. При этом Беркоу предупредил — если предложение вновь будет отвергнуто, правительство не сможет опять его внести. Согласно договоренностям с ЕС, если сделка на этой неделе не будет одобрена, Британии придется до 12 апреля либо представить альтернативный план действий, либо в этот день покинуть сообщество без всяких условий.

На этой неделе парламентарии проголосовали по восьми альтернативным вариантам, и ни один из них не набрал большинства

голосов.