Роскомнадзор потребовал от десяти VPN-сервисов подключиться к системе блокировки запрещенных сайтов

В противном случае, их грозятся заблокировать.

Уведомления направлены владельцам десяти популярных VPN-сервисов, в том числе «Лаборатории Касперского». В течение 30 рабочих дней они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе для фильтрации трафика, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он объяснил это требованием силовиков. VPN-сервисы вряд ли согласятся подключиться к реестру Роскомнадзора. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Дарбинян предположил, что в итоге Роскомнадзор «любыми способами попытается заблокировать эти сервисы». «Скорее всего, получится заблокировать только веб-сайты, но не сами мобильные приложения, которые позволяют пользователям обходить блокировки.