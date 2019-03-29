Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27-го мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Такое решение приняла судья Наталья Дударь. Защита Ишаева просила отпустить его под залог в 15 миллионов рублей. Бывшего губернатора обвиняют в особо крупном мошенничестве. Ишаев виновным себя не признал. По его словам, ему вменяется хищение 5-ти миллионов рублей за 5 лет, и это абсурд.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Ишаева возбуждено в связи с хищением средств у «Роснефти». С 2014-го по 17-й долг он занимал должность вице-президента компании.

Аресты высокопоставленных чиновников были предсказуемы, — считает политик Дмитрий Гудков.

По мнению Гудкова, недавние аресты – это удар по клану премьера Медведева.