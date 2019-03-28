Правительство Венесуэлы запретило в течение 15 лет занимать госдолжности Хуану Гуайдо, провозгласившему себя временным президентом страны.

Как сообщается, такое решение принято из-за нарушений в финансовых отчетах Гуайдо.

В частности, лидер оппозиции

необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций. По данным правительства Венесуэлы, Гуайдо с 2015 года совершил более 90 поездок за границу, потратив на них более 90 тыс. долларов. Гуайдо будет также оштрафован, однако сумма штрафа не сообщается,— передает Интерфакс.