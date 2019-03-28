Власти США дали указания всем нефтекомпаниям прекратить деловые отношения с Венесуэлой под угрозой санкций

Власти США дали указания всем нефтекомпаниям и перерабатывающим предприятиям прекратить деловые отношения с Венесуэлой под угрозой санкций, — сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Запрет касается даже тех сделок, которые прямо не запрещены текущими условиями санкций.

Как пояснили источники, Госдеп дал понять участникам рынка, что любой вид торговли нефтью — прямой, опосредованный или по бартеру, — будет считаться нарушением санкционного режима.

Несмотря на введение санкций против нефтяной индустрии Венесуэлы, некоторые компании из Индии, России и Европы продолжают работать с режимом Мадуро, — отмечает РБК.