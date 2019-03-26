Корпорация Boeing обновила программу MCAS, которая могла стать причиной крушения пассажирских самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

Помимо того, что изменяется программа, меняется тренировка и обучение пилотов в обучении использования этой программы. Это может снять остроту проблемы, с которой сталкивались летчики на лайнерах 737 max, — сказал «Эху Москвы» экс-конструктор КБ Сухого, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

Лукашевич назвал проблемы в программе боинга 737 max проблемами роста. Эксперт считает резервы для улучшения модели боинга 737 исчерпаны