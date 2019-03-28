Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

Они протестуют против нехватки персонала, маленьких зарплат и требования работать за пределами своего района. Об этом «МБХ Медиа» сообщили в межрегиональном профсоюзе медицинских работников «Действие». В забастовке участвует около половины персонала. Врачи отказываются выезжать в Одинцовский, Наро-Фоминский и Рузский районы, которые находятся на расстоянии от 30-ти до 105-ти километров от Можайска. Профсоюз направил в прокуратуру коллективное обращение с требованием разобраться в нарушении прав сотрудников.