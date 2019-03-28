Фонд, возглавляемый виолончелистом Сергеем Ролдугиным,получил в бесплатное пользование почти полкилометра пляжа в Сочи

Такое решение приняли депутаты заксобрания Краснодарского края, — сообщает РБК. Такие преференции связаны с тем, что фонд «Талант и успех» является некоммерческой образовательной организацией, поддерживающей талантливых подростков, — пояснили депутаты.

Фонд был учрежден в 2014-м году по инициативе президента Путина. В середине февраля он получил лицензию на розничную продажу алкоголя. В фонде тогда объяснили, что это нужно для торговли алкоголем в лобби-барах отелей, которые фонду передали в декабре прошлого года. На ближайшие три года «Талант и успех» также получит на свое развитие более 6-ти миллиардов рублей из бюджета.