Компания «РДП.ру», которая на 15% принадлежит «Ростелекому», стала победителем испытаний по блокировке Telegram с помощью DPI-систем, — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По информации издания, в марте Роскомнадзор предлагал операторам связи протестировать DPI этой компании, аргументируя это 100%-й эффективностью решения для блокировки мессенджера.

«РДП.ру» также выиграла испытания для возможных исполнителей еще не принятого закона об изоляции российского интернета. «Ведомости» пишут, Роскомнадзор говорил операторам связи, что именно разработки «РДП.ру» будут использованы в оборудовании, которое установят на их сетях.

Заблокировать Telegram Роскомнадзор пытается почти год – из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, Роскомнадзор блокирует их миллионами, порой отключая совсем другие ресурсы, но Telegram продолжает работать.