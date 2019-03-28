Волковский и Александринский театры пока объединяться не будут

Премьер Дмитрий Медведев приостановил приказ Минкультуры.

Решение принято «в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства», сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. По его словам, министру культуры Владимиру Мединскому поручено «провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля». В Минкультуры уже рапортовали, что распоряжение премьера будет выполнено безоговорочно. В ведомстве пообещали провести все необходимые обсуждения данной инициативы, а региональное отделение «Единой России» заявило о готовности собрать для этого общественность. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал решение премьера победой всех жителей региона. В свою очередь, художественный руководитель театра драмы имени Волкова Евгений Марчелли направил письмо Мединскому, Миронову и президенту Владимиру Путину в поддержку объединения с Александринским театром. Письмо подписали более 50 человек. Худрук Александринки Валерий Фокин тоже ранее назвал проект перспективным.

О создании Первого национального театра России на базе двух старейших драматических театров в Ярославле и Петербурге объявил накануне глава Минкульта. По его словам, об этом просило руководство обоих коллективов. Ярославский губернатор выступил против.