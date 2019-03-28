Отчет Мюллера о расследовании по вмешательству России в выборы был составлен на трехстах страницах

Отчет спецкпрокурора Боба Мюллера о расследовании по вмешательству России в выборы и возможном сговоре штаба Трампа с русскими был составлен на трехстах страницах, выяснила газета Нью-Йорк Таймс, а Минюст США подтвердил. При этом, отчет Генпрокурора США об отчете Мюллера уместился на четырех страницах.

Спецпрокурор Боб Мюллер вышел за рамки требований о предоставлений сводной информации в своем отчете о расследовании и составил очень подробный отчет с детальным обоснованием выводов, к которым он пришел — о том, что сговора между штабом Трампа и русскими не было, о том, что Кремль вмешивался в выборы США и о том, что Мюллер оставил на усмотрение Генпрокурора вопрос о том, воспрепятствовал ли президент Трамп правосудию, когда уволил главу ФБР Джеймса Коми — в отчете Мюллера Трампа не обвинен, но и не оправдан по этому пункту.

То, что Мюллер по итогам 22 месяцев работы изложил на трехстах страницах отчета, Генпрокурор Уильям Барр прочитал на два дня и изложил свои выводы Конгрессу на четырех страницах. Трампа Барр оправдал — при этом до того, как он был назначен Генпрокурором, Уильям Барр публично критиковал расследование Мюллера за аспект по воспрепятствованию правосудию — по мнению Барр, увольнение Коми не могло противоречить закону в принципе, потому что президент США имеет право уволить любое должностное лицо исполнительной власти в любой момент без объяснения причин. Джеймс Коми заявил под присягой, что Трамп требовал от него прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, тогдашнего советника президента по национальной безопасности. Трамп позднее фактически подтвердил причину увольнения Коми.

Сам отчет спецпрокурора Мюллера не был опубликован — Уильям Барр обещает опубликовать отредактированную версию в течение нескольких недель.

За последние два дня лидер Сената республиканец Митч Макконнел заблокировал две резолюции демократов, требующие полностью опубликовать отчет Мюллера. Демократы будут продолжать добиваться опубликования полного отчета спецпрокурора, а также намерены вызвать Генпрокурора Уильяма Барра на слушания.