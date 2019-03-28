Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов находится на одиночном содержании в карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Камера не отремонтирована, там нет горячей воды, есть телевизор, но он не работает. Абызову выдали книги, в том числе Библию. Жалоб на условия содержания от него не поступало, — добавил Мельников.