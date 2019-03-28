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22:01, 28 марта 2019

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27-го мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Такое решение приняла судья Наталья Дударь. Защита Ишаева просила отпустить его под залог в 15 миллионов рублей. Бывшего губернатора обвиняют в особо крупном мошенничестве. Ишаев виновным себя не признал. По его словам, ему вменяется хищение 5-ти миллионов рублей за 5 лет, и это абсурд.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Ишаева возбуждено в связи с хищением средств у «Роснефти». С 2014-го по 17-й долг он занимал должность вице-президента компании.

Арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева говорит о борьбе с коррупцией, — считает журналист Максим Шевченко.

По словам Шевченко, этот арест свидетельство того, что с коррупцией борется и Роснефть. У Роснефти немало грехов, но коррупции у компании, по мнению Шевченко, нет.



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