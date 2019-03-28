Глава Чечни Рамзан Кадыров в мессенджере Телеграм обратился к предполагаемому виновнику ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Кадыров сказал, что, по данным полиции, виновником аварии является некий Муслим Джамбеков, скрывшийся с места ДТП. Глава Чечни призвал его отвечать за содеянное, не позорить народ и свой род и незамедлительно явиться в полицию. Кадыров добавил, что взял ситуацию с расследованием под строй контроль.