Британский парламент проголосует завтра по соглашению с ЕС, но не по политической декларации о будущих отношениях с Брюсселем, — об этом заявил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Соглашение с ЕС и политическая декларация были дважды отвергнуты парламентариями. Накануне премьер Тереза Мэй даже пообещала уйти в отставку раньше, чем планировала, ради того, чтобы на этот раз депутаты проголосовали за документ, — сообщает РИА-Новости.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29-го марта, однако затем на саммите ЕС дату перенесли. Если соглашение по брекзиту будет одобрено, то выход Великобритании состоится 22-го мая. В противном случае сроки брекзита переносятся на 12 апреля.