VPN-сервисы вряд ли согласятся подключиться к реестру Роскомнадзора – эксперт

VPN-сервисы вряд ли согласятся подключиться к реестру Роскомнадзора. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов (Virtual Private Network) подключить их к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах.

Соответствующие уведомления направлены десяти сервисам — NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited — их отправку в Роскомнадзоре объяснили требованием силовиков.

По мнению С.Дарбиняна, «рано или поздно это должно было произойти, потому что соответствующий закон вступил в силу еще 1,5 года назад». «Видимо, все это время у Роскомнадзора не было понимания, как блокировать VPN-сервисы, а теперь оно появилось», — считает эксперт.

С.Дарбинян выразил недоумение, почему выбраны именно эти 10 сервисов. «Скорее всего, они просто наиболее популярны. Сейчас Роскомнадзор пытается получить от них согласие на подключение к реестру. Есть ощущение, что ни один из этих VPN-сервисов, кроме Касперского, не подключится к этому реестру и не будет исполнять требования российского закона, потому что никто из них не заинтересован в том, чтобы лишать своих пользователей возможности получения доступа к информации», — отметил эксперт.

С.Дарбинян предположил, что в итоге Роскомнадзор «любыми способами попытается заблокировать эти сервисы». «Скорее всего, получится заблокировать только веб-сайты, но не сами мобильные приложения, которые позволяют пользователям обходить блокировки», — заключил он.