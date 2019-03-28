Одобрен законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в Москве голосовать на выборах мэра

Мосгоризбирком одобрил законопроект, который разрешает россиянам с временной регистрацией в Москве голосовать на выборах мэра столицы. Документ отправлен в Мосгордуму, — сообщает Интерфакс. Предполагается, что голосовать смогут те, у кого временная регистрация превышает 3 месяца. Как заявили в Мосгоризбиркоме, в первую очередь речь идет о пострадавших дольщиках, которые продали квартиры, фактически живут в Москве и не имеют постоянной регистрации.