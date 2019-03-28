Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что третьи страны не должны принимать во внимание отношения России и Венесуэлы. Им следует уважать право государств на сотрудничество. Таким образом Песков прокомментировал вчерашнее заявление президента Трампа, который сказал, что Россия должна убраться из Венесуэлы. Песков добавил, что Россия никоим образом не вмешивается во внутренние дела Венесуэлы. Он добавил, что никто не указывает Соединенным Штатам, где им быть и где не быть, и России хочется такого же подхода к своей политике.

Накануне российский МИД заявил, что военные специалисты работают в Венесуэле в рамках сделок по ВТС, и речь не идет о военном присутствии.