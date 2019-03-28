Приостановлено действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра в Петербурге и театра в Ярославле

Премьер-министр Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра в Петербурге и театра имени Волкова в Ярославле. Он поручил министру Мединскому провести обсуждение проекта с привлечением общественности Ярославля и Петербурга, — сообщает РИА Новости.

Напомним, об объединении театров 27-го марта объявил Владимир Мединский. По его словам, инициатива исходила от руководства двух учреждений. Между тем, губернатор Дмитрий Миронов заявил, что решение было принято в обход властей Ярославской области, и он намерен отстаивать статус местного театра. В свою очередь худрук ярославского театра Евгений Марчелли в открытом письме к президенту Путину, министру Мединскому и губернатору Миронову призвал общественность с уважением отнестись к решению об объединении. Под этим письмом поставили подписи члены труппы ярославского театра, — передает Интерфакс.