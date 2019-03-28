Родственники и друзья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке С'Агаро на побережье Средиземного моря. Об этом говорится в материалах международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, которые опубликованы изданием «Медуза». По данным расследования, в этом поселке находится вилла бывшего губернатора Самарской области, а ныне зам.гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова. Формально участком владеет сын Артякова Дмитрий. Здесь же находится дом падчерицы Чемезова Анастасии Игнатовой, работающей преподавателем в МГИМО.