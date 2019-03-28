Спикер палаты общин Джон Беркоу дал согласие на третье голосование по брекзиту

По его словам, предложение Терезы Мэй по сделке с Брюсселем о выходе из ЕС является новым и существенно другим. На прошлой неделе Беркоу отказался проводить голосование на том основании, что ранее такой же проект уже был отклонен. Правительство решило представить завтра только часть соглашения, которая касается договора о выходе, и не рассматривать политическую декларацию о будущих отношениях с ЕС, — сообщает Франс Пресс.