Латвия хочет получить от России объективную оценку присоединения Прибалтики к СССР в начале Второй мировой – посол

Латвия хотела бы получить от России объективную оценку присоединения Прибалтики к СССР в начале Второй мировой войны. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

«До Второй мировой войны у нас было семь послов в России. После оккупации трое из них были расстреляны, двое скончались в ГУЛАГе. Это не теория из учебника истории, это наша история, которая была пережита. И люди Латвии хотели бы, чтобы когда-то, чем быстрей, тем лучше, мы бы услышали объективную оценку этих событий от наших российских партнеров. Ошибки есть у любого государства, но уверен, что большому государству признать такие ошибки легче, чем маленькому», — сказал дипломат.

М.Риекстиньш отметил, что пока страны не дошли до момента, когда можно говорить об этих вопросах «беспристрастно и без эмоций, которые делают этот диалог сложным».

«Мы по-прежнему остаемся в разных позициях насчет того, что случилось в 1940 году. Это оккупация Прибалтийских государств Советским Союзом, за которым сразу, еще до начала Второй мировой войны, последовала депортация латышей, литовцев и эстонцев в Сибирь. 14 июня 1941 года 15 тысяч латышей были отправлены в Сибирь», — напомнил посол.

М.Риекстиньш добавил, что потом была война, и Латвия находилась под немецкой оккупацией. «В октябре 1944 по официальной российской концепции произошло освобождение Риги. Но после так называемого освобождения эти освободители не ушли. И в 1949 году, 25 марта, была операция «Прибой», во время которой за пару дней опять в Сибирь было отправлено более 90 тысяч людей из Эстонии, Латвии и Литвы. Из Латвии более 42 тысяч. Почти каждая семья в Латвии имеет кого-то, кто пострадал из-за этих событий. Среди нас еще есть люди, которые лично это пережили. И до сих пор ни мы, ни они не услышали однозначной оценки этих событий», — подчеркнул посол.

М.Риекстиньш считает, что отсутствие такой оценки со стороны России осложняет налаживание взаимодействия между странами. «Не знаю, в какой это должно быть форме – извинений или просто осознания, что то, что случилось – незаконно, несправедливо. Можно найти правильное выражение. Но пока этого нет, у людей остаются вопросы: что это означает, к чему это ведет? Можем ли мы считать Россию хорошим партнером и соседом? Мы не можем закрыть эту страницу, это не теоретическая страница в учебнике истории, это по-прежнему живая история для многих латышей», — заключил посол.