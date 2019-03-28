Партия Навального «Россия будущего» провела очередной учредительный съезд

Партия политика Алексея Навального «Россия будущего» провела очередной учредительный съезд. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Прошел очередной съезд партии «Россия будущего», где собралось 115 делегатов из 56 регионов. Председателем партии был избран Алексей Навальный. Это уже 9-ый съезд. Будем пытаться зарегистрировать партию в девятый раз», — рассказа он.

Навальный пытается официально зарегистрировать собственную партию с 2012 года. За это время она дважды вынужденно меняла название (с «Народного альянса» на «Партию прогресса», затем на «Россию будущего»), а Минюст регулярно отказывал партии Навального в регистрации.

27 августа прошлого года Минюст в очередной раз отказал в регистрации партии, мотивируя свое решение подачей неполного пакета документов. Отказ оппозиционеры обжаловали в суде. В октябре Замоскворецкий суд признал решение Минюста обоснованным, а в конце февраля Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу оппозиционеров.