Палат общин британского парламента завтра не будет проводить третье голосование по брекзиту

Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Скай Ньюс. Ранее планировалось голосовать по сделке премьер-министра Терезы Мэй с Брюсселем о выходе из ЕС. Вместо этого решено провести дебаты по брекзиту.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29-го марта, однако затем на саммите ЕС дату перенесли. Если соглашение по брекзиту будет одобрено, то выход Великобритании состоится 22-го мая. В противном случае сроки брекзита переносятся на 12 апреля.