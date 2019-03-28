Обыски в саентологических церквях Москвы, Подмосковья и Петербурга проходят по делу о хищении денег у дольщиков

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД. По данным следствия, речь идет об одном из жилищно-строительных кооперативов во Всеволожском районе Ленобласти. Обманутыми оказались более 400 участников долевого строительства. Общая сумма похищенных средств около 800 миллионов рублей. Обыски прошли в офисе саентологической церкви Санкт-Петербурга, в московском представительстве, а также в квартирах московских членов организации.