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19:05, 28 марта 2019

Роскомнадзор впервые потребовал от VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных сайтов

В противном случае, их грозятся заблокировать.

Уведомления направлены владельцам десяти популярных VPN-сервисов, в том числе «Лаборатории Касперского». В течение 30 рабочих дней они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе для фильтрации трафика, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Он объяснил это требованием силовиков.
По закону «Об информации», VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны ограничивать для пользователей доступ к запрещенным на территории России интернет-ресурсам, сверяясь с их актуальным списком. Для этого сервисы и должны быть подключены ко ФГИС, где содержится этот реестр. Однако, ранее Роскомнадзор не направлял им такого требования. Ведомство не может этого делать по собственной инициативе – только на основании обращения ФСБ или другого органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Год назад, как напоминает РБК, в Роскомнадзоре говорили, что ни одного такого обращения к ним не поступало.

Сейчас к реестру запрещенных сайтов подключены операторы «Яндекса», «Спутника», Mail.ru и Rambler. В начале года Google был оштрафован на 500 тысяч рублей за неисполнение этого требования. После этого компания начала фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром.



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