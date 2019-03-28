Президенту Путину было доложено о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он сказал, что не знает, докладывал ли ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин президенту о предполагаемом хищении Ишаевым средств компании, но сегодня у Сечина не было возможности это сделать, так как Путина находится с государственным визитом в Киргизии. Песков добавил, что президент не может давать оценку вокруг дела Ишаева, так как это можно расценить как давление на следствие.

Следственный комитет не стал требовать заключения под стражу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. СК просит отправить Ишаева под домашний арест до 27-го мая. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда. Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По этой статье грозит до 10-ти лет заключения. «Единая Россия» приостановила членство Ишаева в партии на время следствия, — сообщает ТАСС.

Аресты высокопоставленных чиновников были предсказуемы, — считает политик Дмитрий Гудков.

По мнению Гудкова, недавние аресты – это удар по клану премьера Медведева.