«Боинг» обновила компьютерную программу, которая могла стать причиной крушения самолетов модели «737 МАХ»

Корпорация «Боинг» обновила компьютерную программу, которая могла стать причиной крушения пассажирских самолетов модели «737 МАХ» в Эфиопии и Индонезии. В компании утверждают, что обновления снизят нагрузку на экипаж в нештатных ситуациях и предотвратят ошибочный запуск программы. Между тем, американское авиационное ведомство накануне заявило, что еще не сертифицировало обновления программы, — сообщает ТАСС.