Сегодня в борьбе за Кубок Гагарина стартует полуфинальная серия

Начинают ее представители Западной конференции.

Серию эту называют скрытым финалом и на то есть все основания. В сборной России, которая выиграла Олимпийские Игры в Пхенчхане, за редким исключением выступали хоккеситы только этих двух клубов. Да и в нынешнем сезоне армейские коллективы двух столиц шансов конкурентам не оставили.

Интересное, что это уже шестая встреча соперников за 7 сезонов. Пока небольшой перевес на стороне СКА. Правда, два последних года москвичи питерцев побеждали. Более того, по ходу регулярного чемпионата команда играли друг с другом четырежды. И всякий раз сильнее оказывались армейцы Москвы. Возможно, еще и поэтому букмекеры отдают в этом противостоянии перевес столичной команде.

Не стоит забывать и о том, что Питер имел серьезные проблемы на предыдущих стадиях Кубка Гагарина. В то время, как ЦСКА проиграл за два раунда плей-офф лишь однажды.

Трансляция первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА на канале Матч ТВ начнется в 19 часов.