Министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского и Волковского театров в Первый национальный театр России. Целями объединения обозначены оптимизация и эффективное использование бюджетных средств. Александринский театр находится в Санкт-Петербурге, а театр Волкова – в Ярославле. В театре имени Волкова нет единого мнения по этому вопросу. Худрук Александринки Валерий Фокин пообещал, что объединение не приведет к утрате индивидуальности двух театров. В любом случае, объединение – это тревожный знак, — считает театральный критик Алена Карась. По ее словам, ситуация в ярославском театре давно была непростой.

По некоторым данным, идея объединения театров возникла несколько лет назад.