Два объекта Владимиро-Суздальского музея передадут Русской православной церкви

Судьбу еще нескольких, включая памятники ЮНЕСКО, будет решать согласительная комиссия.

Владимирской митрополии отойдут РизополОженский храм из комплекса Знаменских церквей в Суздале и приказная изба на территории Покровского женского действующего монастыря. Об этом по итогам заседания согласительной комиссии сообщила гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова. По ее словам, большинство объектов остается в оперативном управлении музея, однако планируется создать специальные рабочие группы по совместному использованию Успенского собора во Владимире, а также Богородице-Рождественского собора и Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. В Министерстве культуры поддержали эти решения и обещали всячески помогать в их реализации. Всего Владимирская митрополия претендовала на 12 объектов религиозного назначения, входящих во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, включая Золотые ворота, Дмитриевский и Георгиевский соборы.

Сегодня также стало известно, что вопрос о возможной передаче РПЦ зданий Спасо-Андроникова монастыря в Москве будет решаться в конце апреля. Как сказал глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, заседание комиссии по взаимодействию Русской православной церкви и музейного сообщества должно состояться после окончания Великого Поста. Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать в собственность церкви здание, в котором находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Сейчас монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения. В Минкультуры тогда сказали, что это вопрос очень сложный и нуждается в тщательной проработке.

Последнее время Церковь выдвигает все новые и новые претензии на различные объекты, ссылаясь на закон 2010 года о реституции. В Москве в этот список входит, в частности, Музей Востока, а также здания РГГУ и университета СТАНКИН.