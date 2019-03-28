Сотрудники ФСБ и полицейские проводят обыски у саентологов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

Источники информагентств утверждают, что изучается их литература, а также финансовая документация. У следствия есть основания полагать, что саентологи проводили платные тренинги и семинары, на которые у них нет лицензии. Так центру в Санкт-Петербурге за неделю удается собирать до четырех миллионов рублей в качестве пожертвований. Эти средства, как считают российские силовики, переводятся в США.

Петербургских саентологов подозревают в обмане 400 дольщиков. В рамках расследования дела силовики провели обыски в их офисе.

Петербургских саентологов подозревают в хищении практически миллиарда рублей. Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Деньги, по версии следствия, принадлежали участникам долевого строительства одного из жилых комплексов, который возводили на границе с Петербургом. Всего в числе обманутых – 400 человек. Крупную сумму, как считают следователи, могла похитить подконтрольная саентологам компания. Из-за этого уголовного дела сотрудники ФСБ утром нагрянули в петербургский офис саентологов возле станции метро Елизаровская. Силовики, судя по опубликованным видеозаписям, вели себя дипломатично.

Напомним, уголовное дело против саентологов возбудили ещё несколько лет назад. Сейчас по нему задержаны пять человек. Двое из них уже долгое время находятся под арестом, рассказал адвокат Иван Павлов, который представляет интересы саентологов в суде.

«Двое мужчин уже около двух лет находятся под стражей. Этот срок как бы уже соизмерим с наказанием за то преступление, в котором они обвиняются, хотя, в общем, до доказанности тех фактов, в которых их обвиняют, ещё очень далеко», – сказал Павлов.

Фигурантов дела обвиняют не только в мошенничестве, но также и в создании экстремистского сообщества и разжигании ненависти.

В томах этого дела сотрудники ФСБ, видимо, по ошибке оставили стикеры с надписями. На одном из них, как говорят адвокаты, значилось, что фигуранту надо устроить «передопрос с электровспоминателем».