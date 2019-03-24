За три дня до первого тура президентских выборов на Украине ситуация остается неопределенной, — сказал «Эху» журналист Сакен Аймурзаев.

По данным социологических опросов, предстоит еще и второй тур выборов

По данным завершенного накануне социологического опроса за Зеленского готовы проголосовать почти 23 процента опрошенных. За ним следует Юлия Тимошенко, с 12.6 процента и Петр Порошенко – с 12-ю. Далее следуют лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко с чуть более чем семью процентами рейтинга, и считающийся пророссийским кандидатом Юрий Бойко, сообщают украинские газеты. ПО сравнению с предыдущими исследованиями рейтинги Зеленского и Порошенко несколько снизились, а популярность Тимошенко повысилась, отмечают наблюдатели. Как пишет сайт Украина ру, накануне у здания Службы безопасности в Киеве собралась толпа националистов, которая требовала расследовать деятельность и высказывания лидера движения «Украинский выбор-Право народа» Виктора Медведчука, который сопровождал на днях кандидата в президенты Юрия Бойко во время его визита в Москву на встречу с российским премьером и главой Газпрома.

Эксперты отмечают слабую предвыборную активность лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. При этом некоторые из них полагают, что кандидат все еще может сделать существенный рывок перед самым голосованием. Замглавы Фракии Соболев заявил во время вчерашней пресс-конференции, что Тимошенко сможет победить на выборах, но только если они будут честными. Между тем, пишет Украина ру, цитата, «всем известно, что фальсификации будут, и наибольшие для них возможности есть у Порошенко, который держит в руках весь административный ресурс. Украинские СМИ пестрят различными схемами, которые собирается использовать гарант» . – Учитывая давний конфликт между Юлией Тимошенко и действующим президентом, аналитики издания восприняли заявление замглавы Батькивщины как то, что Тимошенко, цитата, «готова слиться в пользу Зеленского, который гарантированно проходит во второй тур», конец цитаты. Как сообщает сайт Евроньюс, в выборах намерены участвовать около 80 процентов украинских избирателей, и многие из них, скорее всего, примут решение непосредственно в день голосования.

В МИДе России не видят среди кандидатов человека, который вернется к двусторонним отношениям с Россией, — об этом сообщила в эфире «Эха» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова отметила, что МИД не планирует принимать никаких зеркальных мер в отношении Украины из-за недопуска российских наблюдателей на выборах.

Выборы президента Украины пройдут в ближайшее воскресенье. В них примут участие 39 кандидатов