Видеохостинг YouTube удалил последние ролики на канале Юрия Дудя и Леонида Парфенова

Журналистов обвинили в нарушении правил размещения рекламы.

На канале «ВДудь» было заблокировано интервью с участием экс-участника Comedy Club Таир Мамедова, в котором он в частности рассказывал о жизни в эмиграции. Точные данные о тех, кто успел посмотреть видео, отсутствуют. В среднем часовые ролики Юрия Дудя смотрят по несколько миллионов человек. Пиратская копия интервью уже появилась на других каналах в YouTube.

На канале «Парфенон» недоступным оказался римейк телевизионной передачи «Намедни». Интернет-версию про 1946 года успели посмотреть миллион зрителей, сообщили «Открытым медиа» продюсеры программы.

Оба журналиста пострадали из-за невнимательности. YouTube недавно обновил условия размещения рекламы. Если видео содержит интегрированную рекламу, авторы обязаны это указать в настройках ролика. Сервис о новых правилах обычно громко не заявляет. Более того, не предупредил о готовящейся блокировке, пожаловался в интервью Forbes концертный директор Парфенова. По его словам, к вечеру четверга все будет исправлено и доступ будет возобновлен. Дудь и его коллеги удаление видео и возможность его возвращения на хостинг не комментировали.

В компании Google, который принадлежит YouTube, отказались комментировать частные случаи нарушения своих правил.