Голос: Партии, которые финансируются из бюджета, выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные с ними структуры
Четыре парламентские партии, которые финансируются из бюджета, выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные с ними или их руководителями структуры. По крайней мере, так утверждает член совета движения «Голос» Сергей Андрейчук.
Эксперты «Голоса» также отмечают, что все партии переводят деньги в некоммерческие организации или фонды, где трудоустроены их сотрудники.
Депутат Госдумы коммунист Александр Ющенко называет утверждения «Голоса» оскорблением и клеветой.
Ющенко отмечает, что сейчас везде идет давление на компартию.
ЛДПР тратит бюджетные средства на агитацию, — заявил Эху депутат Сергей Каргинов.
По словам Каргинова, любая организация может работать с предпринимателями, которые качественно выполняют свою работу.