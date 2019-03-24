Голос: Партии, которые финансируются из бюджета, выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные с ними структуры

Четыре парламентские партии, которые финансируются из бюджета, выводят деньги налогоплательщиков в аффилированные с ними или их руководителями структуры. По крайней мере, так утверждает член совета движения «Голос» Сергей Андрейчук.

Эксперты «Голоса» также отмечают, что все партии переводят деньги в некоммерческие организации или фонды, где трудоустроены их сотрудники.

Депутат Госдумы коммунист Александр Ющенко называет утверждения «Голоса» оскорблением и клеветой.

Ющенко отмечает, что сейчас везде идет давление на компартию.

ЛДПР тратит бюджетные средства на агитацию, — заявил Эху депутат Сергей Каргинов.

По словам Каргинова, любая организация может работать с предпринимателями, которые качественно выполняют свою работу.